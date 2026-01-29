El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará el 90% en las primeras horas, disminuyendo a un 95% entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias acumuladas se estiman en 0.5 mm en la mañana y podrían llegar hasta 2 mm en las horas centrales del día, especialmente en el periodo de 09:00 a 13:00.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 55 km/h, especialmente durante la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, lo que sumado a la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea notablemente más baja. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir, especialmente en áreas expuestas.

A medida que avance la tarde, se espera que la probabilidad de tormentas aumente, alcanzando un 90% entre las 13:00 y las 19:00. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, por lo que es aconsejable estar atentos a las alertas meteorológicas. La visibilidad podría verse reducida en momentos de lluvia intensa, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre.

En resumen, el día en Cambados se presenta como un día de cielo cubierto, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco y ventoso. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se tiene que salir, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente. La puesta de sol se espera para las 18:45, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, cerrando un día que, aunque lluvioso, también puede ofrecer momentos de calma entre las precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.