El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

Hoy, 29 de enero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de lluvia escasa, especialmente en las primeras horas, donde se espera una precipitación de 0.9 mm. A medida que avance el día, la situación meteorológica se mantendrá similar, con cielos nublados y temperaturas que oscilarán entre los 11 y 14 grados .

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad también incrementa la probabilidad de precipitaciones, que se estima en un 95% durante las primeras horas y en un 100% entre las 7 y las 13 horas. Los intervalos de lluvia podrían ser más intensos en la tarde, con una precipitación acumulada que podría llegar a 4 mm en total.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que variarán entre 15 y 30 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 55 km/h en las horas más activas del día. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre. La dirección del viento también podría contribuir a un aumento en la sensación térmica, haciendo que las temperaturas se sientan más frescas de lo que realmente son.

A medida que se acerque la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con la posibilidad de tormentas aisladas. La probabilidad de tormenta se estima en un 90% entre las 13 y las 19 horas, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente hacia la noche, manteniéndose alrededor de los 12 grados .

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias intermitentes y un ambiente húmedo. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será clave para adaptarse a las condiciones cambiantes del día.

