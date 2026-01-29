El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de lluvia que se incrementará a medida que avance el día. En las primeras horas, se espera una precipitación de aproximadamente 0.5 mm, aumentando a 1 mm en la mañana, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 12 y 15 grados . A primera hora, se registrarán 12 grados, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando ligeramente a lo largo del día, pero permaneciendo en torno al 80-90%. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 57 km/h en las horas más activas del día. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación de frío, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades. Las ráfagas de viento serán más intensas en la tarde, lo que podría causar algunas molestias, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormenta es notable, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 90% de posibilidad de tormentas, lo que podría traer consigo lluvias más intensas y rachas de viento aún más fuertes. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones se mantendrán similares, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán a unos 12 grados. La lluvia se volverá más escasa, pero la posibilidad de chubascos ligeros persistirá hasta el final del día. El ocaso se producirá a las 18:45, marcando el final de un día que, aunque húmedo y ventoso, también ofrecerá momentos de calma entre las lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.