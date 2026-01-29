El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que la probabilidad de precipitación sea alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Las lluvias más significativas se concentrarán entre las 09:00 y las 13:00, así como entre las 13:00 y las 19:00, donde se prevé que la intensidad de las precipitaciones aumente, acumulando hasta 2 mm en total.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 10 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 20 y 29 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 56 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas, y se recomienda precaución al desplazarse.

A medida que avance la tarde, el cielo seguirá cubierto, aunque se prevén intervalos nubosos con lluvias escasas. La probabilidad de tormenta también es notable, con un 90% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de las lluvias.

La tarde se caracterizará por temperaturas que rondarán los 12 grados, con una ligera disminución hacia la noche. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad. A medida que se acerque la noche, se espera que las lluvias disminuyan, pero el cielo permanecerá cubierto, lo que podría dificultar la visibilidad.

En resumen, Barro experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones al salir, especialmente durante las horas de mayor actividad de las precipitaciones y el viento.

