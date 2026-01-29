El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

Hoy, 29 de enero de 2026, Baiona se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una ligera lluvia que podría acumular hasta 1 mm en las primeras horas del día. La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 12 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 85% por la tarde. Esto puede generar una sensación de incomodidad para aquellos que planeen actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta 50 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque fresco, podría ayudar a dispersar un poco la bruma que se espera en la mañana, aunque no se anticipan cambios significativos en la visibilidad. Las ráfagas más intensas se sentirán especialmente en la tarde, cuando el viento podría alcanzar velocidades de hasta 55 km/h.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidades de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y un 95% entre las 19:00 y la 01:00. Esto sugiere que las lluvias serán más frecuentes en las primeras horas del día y nuevamente por la noche. Sin embargo, la cantidad de lluvia esperada no será significativa, lo que podría limitar el impacto en actividades cotidianas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 20% de posibilidad de tormenta entre la 01:00 y las 07:00, aumentando a un 80% entre las 13:00 y las 19:00. Esto indica que, aunque las tormentas no son garantizadas, los residentes deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo a medida que avanza el día.

A medida que el sol se pone, alrededor de las 18:46, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, lo que podría hacer que la noche sea más fría. En resumen, se recomienda a los habitantes de Baiona que se preparen para un día húmedo y ventoso, con la posibilidad de lluvias intermitentes y un ambiente fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.