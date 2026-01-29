El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, jueves 29 de enero

El día de hoy, 29 de enero de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias que variarán en intensidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Las lluvias serán escasas, pero constantes, acumulando un total de aproximadamente 3 mm en las primeras horas y 1 mm en las horas posteriores.

La temperatura durante el día se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 10 y 14 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 11 grados, mientras que las máximas se darán en la tarde, con un leve aumento a 14 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 86% hacia el final del día.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 63 km/h en los momentos más intensos, especialmente entre las 17:00 y las 18:00. Esto podría generar una sensación de frío mayor a la que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los habitantes de As Neves que se vistan adecuadamente para enfrentar el viento y la lluvia.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían permitir breves momentos de claridad, pero en general, la tendencia será hacia un tiempo gris y húmedo. Las tormentas también son una posibilidad, con una probabilidad del 50% en las primeras horas y aumentando hasta un 90% en la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de las lluvias.

En resumen, los habitantes de As Neves deben prepararse para un día de lluvia persistente, temperaturas frescas y vientos fuertes. Es recomendable evitar actividades al aire libre y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-28T21:02:15.