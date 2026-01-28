El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vilanova de Arousa según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 28 de enero de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que indican la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.
A medida que avance el día, se prevé que las lluvias sean escasas en las primeras horas, pero a partir de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente. Se espera que entre las 3 y las 6 de la tarde, la lluvia se intensifique, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm. Las condiciones de tormenta también son posibles, especialmente en la tarde, con un 60% de probabilidad de tormenta entre la 1 y las 7 de la tarde.
El viento soplará desde el sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 59 km/h en las horas más ventosas, lo que podría generar un ambiente incómodo para actividades al aire libre. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con vientos más suaves por la mañana y aumentando en intensidad hacia la tarde. Esto, combinado con la lluvia, podría hacer que las condiciones sean adversas para quienes planeen salir.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, manteniéndose alrededor de los 11 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá alta, con intervalos nubosos que podrían dar paso a lluvias más intensas en la segunda mitad de la noche. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y el viento, por lo que se recomienda precaución al conducir.
En resumen, el día en Vilanova de Arousa se caracterizará por un cielo cubierto, con lluvias intermitentes y un viento notablemente fuerte. Es un día para mantenerse abrigado y preparado para las inclemencias del tiempo, especialmente si se planea salir. Las condiciones meteorológicas sugieren que es mejor optar por actividades en interiores y estar atentos a las actualizaciones del tiempo a medida que avanza el día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-27T20:52:12.
