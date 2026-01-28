El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vilagarcía de Arousa según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 28 de enero de 2026, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.
A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, rondando los 7 grados, con un ligero aumento a 8 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la probabilidad de precipitación será notable, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 19:00 y la 01:00. Las lluvias serán escasas al principio, pero se intensificarán a medida que el día avance, especialmente en la tarde, donde se prevén acumulaciones de hasta 3 mm.
El viento soplará desde el sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 32 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente durante las horas de mayor viento. A lo largo de la tarde, se espera que el viento disminuya ligeramente, pero aún se mantendrá en torno a los 20 km/h, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frescas.
La tarde será especialmente propensa a la lluvia, con un 65% de probabilidad de tormentas entre las 07:00 y las 13:00. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 12 grados hacia el final de la tarde, pero la combinación de la lluvia y el viento podría hacer que la sensación térmica sea más baja. La visibilidad podría verse afectada por las condiciones meteorológicas, así que se recomienda precaución al conducir.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, estabilizándose en torno a los 11 grados. La lluvia persistirá, aunque con menor intensidad, y el cielo seguirá cubierto. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.
En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se aconseja a los residentes que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de tormentas en la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-27T20:52:12.
