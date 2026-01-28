El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de enero

Hoy, 28 de enero de 2026, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, rondando los 7 grados, con un ligero aumento a 8 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la probabilidad de precipitación será notable, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 19:00 y la 01:00. Las lluvias serán escasas al principio, pero se intensificarán a medida que el día avance, especialmente en la tarde, donde se prevén acumulaciones de hasta 3 mm.

El viento soplará desde el sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 32 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente durante las horas de mayor viento. A lo largo de la tarde, se espera que el viento disminuya ligeramente, pero aún se mantendrá en torno a los 20 km/h, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frescas.

La tarde será especialmente propensa a la lluvia, con un 65% de probabilidad de tormentas entre las 07:00 y las 13:00. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 12 grados hacia el final de la tarde, pero la combinación de la lluvia y el viento podría hacer que la sensación térmica sea más baja. La visibilidad podría verse afectada por las condiciones meteorológicas, así que se recomienda precaución al conducir.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, estabilizándose en torno a los 11 grados. La lluvia persistirá, aunque con menor intensidad, y el cielo seguirá cubierto. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se aconseja a los residentes que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de tormentas en la tarde.

