El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de enero

El día de hoy, 28 de enero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas en algunos momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, así como de 7:00 a 13:00. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones de lluvia, que se espera sean más intensas en la mañana.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 5 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto más alto hacia la tarde. A medida que avanza el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, lo que puede resultar en un ambiente frío y húmedo. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación térmica más baja.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán vientos provenientes del este y del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 40 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de mayor frío y contribuir a la inestabilidad del tiempo.

A lo largo del día, se prevén intervalos de nubosidad con lluvias intermitentes. La probabilidad de tormentas es del 70% en las primeras horas, lo que indica que es posible que se produzcan tormentas eléctricas, especialmente en la mañana. Sin embargo, a medida que el día avanza, la probabilidad de tormentas disminuirá, aunque las lluvias continuarán siendo una constante.

Es recomendable que los residentes de Vilaboa tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta. Llevar paraguas y ropa adecuada para el tiempo será esencial para mantenerse cómodo durante el día. Además, se sugiere estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. En resumen, hoy será un día marcado por la inestabilidad climática, con cielos cubiertos, lluvias y temperaturas frescas, características típicas del invierno en la región.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-27T20:52:12.