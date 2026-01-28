El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de enero

Hoy, 28 de enero de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes dominarán el paisaje, y aunque la temperatura se mantendrá en torno a los 3 grados , la sensación térmica será más fría, alcanzando valores de hasta -2 grados en las horas más frescas.

A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente, con la posibilidad de lluvias escasas que comenzarán a manifestarse en la tarde. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.6 mm en las primeras horas y hasta 3 mm en la tarde, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, cuando la probabilidad de lluvia se sitúa en un 100%. La lluvia se mantendrá intermitente, con un total estimado de 1 mm en la tarde y un ligero descenso en la probabilidad hacia la noche.

El viento soplará del sur y sureste, con rachas que alcanzarán hasta 45 km/h en las horas más activas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Las velocidades del viento oscilarán entre 12 y 31 km/h, lo que podría afectar la comodidad al aire libre. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente en las horas de mayor viento.

La probabilidad de tormentas es moderada, alcanzando un 70% en las primeras horas del día, aunque se espera que disminuya a medida que avance la tarde. La posibilidad de nieve es baja, con un 0% de probabilidad, lo que indica que las condiciones no son propicias para la acumulación de nieve en la zona.

En cuanto a la visibilidad, se mantendrá en niveles aceptables, aunque la presencia de nubes y posibles lluvias podría reducirla temporalmente. Los residentes de Vila de Cruces deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán ligeramente, manteniéndose alrededor de los 7 grados, y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad. La jornada concluirá con un cielo cubierto y la expectativa de que las condiciones meteorológicas continúen siendo inestables en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-27T20:52:12.