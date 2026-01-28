El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vigo según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 28 de enero de 2026, Vigo se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias escasas. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 8 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica más baja debido a la humedad y el viento.
La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y descendiendo ligeramente a lo largo de la jornada, pero manteniéndose por encima del 80%. Esto indica que el ambiente se sentirá bastante húmedo, lo que podría contribuir a la sensación de frío. Los vientos soplarán predominantemente del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 44 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y contribuir a la sensación de frío.
A lo largo de la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación sea del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que las lluvias serán casi inevitables. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que podrían alcanzar hasta 4 mm en el periodo más lluvioso. A medida que avance el día, la intensidad de la lluvia podría disminuir, pero aún se prevén lluvias escasas durante la tarde y la noche.
La probabilidad de tormenta también es alta, especialmente en las primeras horas del día, con un 70% de posibilidades entre la 01:00 y las 07:00, y un 75% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañar a las lluvias.
En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día. Por lo tanto, se recomienda precaución a quienes deban desplazarse, ya que las condiciones podrían dificultar la conducción.
A medida que el día avance, las temperaturas se mantendrán estables, pero la sensación de frío persistirá debido a la combinación de viento y humedad. La tarde podría ofrecer un ligero respiro en cuanto a la intensidad de las lluvias, pero no se descartan chubascos aislados.
En resumen, hoy en Vigo se anticipa un día fresco y húmedo, con lluvias y tormentas, lo que invita a los ciudadanos a abrigarse y estar atentos a las condiciones meteorológicas cambiantes.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-27T20:52:12.
