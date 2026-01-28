El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de enero

Hoy, 28 de enero de 2026, Valga se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que indican la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea escasa en algunos momentos, pero también se anticipan intervalos de lluvia más intensa, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 13 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 5 grados, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en las primeras horas y se mantendrá por encima del 90% durante gran parte del día. Esto generará un ambiente húmedo y frío, por lo que se recomienda a los habitantes de Valga vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 55 km/h en las horas más activas del día. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones de mal tiempo, por lo que es aconsejable tener precaución al desplazarse, especialmente en áreas expuestas. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas durante la tarde, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 70% de posibilidad de tormenta en el periodo de la tarde. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, incluyendo la posibilidad de tormentas eléctricas. Las lluvias acumuladas podrían ser significativas, con estimaciones que sugieren hasta 5 mm de precipitación en total a lo largo del día.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia y tormentas. Se recomienda a la población estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad durante este día de inclemencias climáticas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-27T20:52:12.