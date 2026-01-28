El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tui según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 28 de enero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 6 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.
A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura se mantenga estable, con mínimas variaciones. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán en su mayoría ligeras. En particular, se anticipa que entre las 2 y las 4 de la tarde, la precipitación podría ser más notable, con acumulados que podrían llegar hasta 4 mm.
El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 51 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación térmica aún más fría, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas de viento serán más intensas entre las 9 y las 11 de la mañana, y nuevamente por la tarde, lo que podría afectar actividades al aire libre.
A lo largo de la tarde, el cielo continuará cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas. La probabilidad de tormenta se estima en un 15% en las horas de la tarde, lo que sugiere que, aunque no es seguro, hay una posibilidad de que se produzcan descargas eléctricas. Las temperaturas en este periodo se mantendrán alrededor de los 6 grados, con una ligera disminución hacia la noche.
Al caer la tarde, la situación meteorológica no mostrará grandes cambios. La temperatura descenderá gradualmente, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente incómodo para aquellos que se encuentren en la calle. Las lluvias continuarán siendo ligeras, y el cielo permanecerá cubierto hasta el ocaso, que se espera para las 18:44.
En resumen, el día en Tui se caracterizará por un tiempo frío y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente en lo que respecta al viento y la posibilidad de lluvia, y que se vistan adecuadamente para enfrentar las bajas temperaturas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-27T20:52:12.
