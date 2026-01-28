El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tomiño según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 28 de enero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.
A medida que avance el día, se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables. Durante la mañana, especialmente entre las 2 y las 4 de la madrugada, se registrarán lluvias ligeras, con precipitaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm. La probabilidad de precipitación es del 100% en este periodo, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Tomiño experimenten lluvias. Las tormentas también son una posibilidad, con un 70% de probabilidad de tormenta en las primeras horas del día.
A medida que el día avanza, las temperaturas se mantendrán relativamente estables, rondando los 5 grados . Sin embargo, se espera un ligero aumento en la temperatura hacia la tarde, alcanzando hasta 10 grados. La humedad comenzará a disminuir gradualmente, aunque seguirá siendo alta, con valores que rondarán el 85% en las horas centrales del día.
El viento será otro factor a tener en cuenta. Se prevé que sople desde el sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta 35 km/h, especialmente durante la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar el frío y el viento.
En cuanto a la visibilidad, se espera que sea reducida en algunos momentos debido a la lluvia y la nubosidad. Por lo tanto, se aconseja precaución a quienes se desplacen por las carreteras.
A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. El cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 3 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad en comparación con las horas de la mañana. En resumen, se prevé un día frío y húmedo en Tomiño, con lluvias y tormentas que podrían afectar las actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-27T20:52:12.
