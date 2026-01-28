El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de enero

El día de hoy, 28 de enero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea intermitente, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en total.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 6 grados durante la mayor parte del día. A medida que avance la tarde, se prevé un ligero aumento, alcanzando hasta 10 grados en las horas más cálidas. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h en momentos de mayor intensidad. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas y expuestas. A medida que el día avance, el viento podría cambiar ligeramente hacia el sur, manteniendo su intensidad.

La humedad será un factor predominante, con niveles que rondarán entre el 87% y el 97% a lo largo del día. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, podría resultar en un ambiente bastante incómodo para quienes se encuentren al aire libre. Se recomienda a los residentes de Soutomaior que se vistan adecuadamente para el frío y la posibilidad de lluvia, llevando consigo paraguas o impermeables si planean salir.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 70% de posibilidad de tormentas en los periodos de la mañana y la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas. Sin embargo, la probabilidad de tormentas disminuye considerablemente hacia la noche, cuando se espera que las condiciones climáticas se estabilicen un poco, aunque el cielo seguirá cubierto.

En resumen, el día en Soutomaior se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-27T20:52:12.