El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de enero

El día de hoy, 28 de enero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con intervalos de nubes altas, lo que podría dar paso a lluvias escasas a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas y manteniéndose en niveles elevados durante la mañana.

Las temperaturas se mantendrán frías, oscilando entre los 3 y 4 grados , lo que puede generar una sensación térmica aún más baja, especialmente en las primeras horas del día, donde se prevén sensaciones de hasta -2 grados. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que el viento del sureste soplará con rachas que alcanzarán hasta los 42 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, las lluvias se intensificarán, especialmente entre las 7 y las 13 horas, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm. La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 65% en las mismas franjas horarias. Esto sugiere que los habitantes de Silleda deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, con la posibilidad de tormentas eléctricas que podrían acompañar a las lluvias.

Durante la tarde, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 7 grados, pero la sensación térmica seguirá siendo baja debido al viento. Las lluvias continuarán, aunque con una ligera disminución en la intensidad hacia la tarde y la noche. Se espera que las precipitaciones acumuladas durante el día sean de aproximadamente 1 a 2 mm, lo que podría generar charcos y una ligera acumulación de agua en las calles.

En cuanto a la nieve, no se anticipan acumulaciones significativas, aunque se registrarán algunas nevadas ligeras en las primeras horas del día, especialmente en las zonas más altas de los alrededores. Sin embargo, la probabilidad de nieve es baja, y se espera que la mayor parte de la precipitación sea en forma de lluvia.

A medida que el día avance hacia la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, manteniendo un ambiente frío y húmedo. Los habitantes de Silleda deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

