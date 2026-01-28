El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de enero

El día de hoy, 28 de enero de 2026, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los intervalos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, acumulando hasta 2 mm en total, con picos de hasta 0.9 mm en las primeras horas y 1 mm en la tarde.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 13 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán por la mañana, alcanzando un máximo de 11 grados en las horas centrales del día. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 91% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 62 km/h en las horas más intensas de la tarde. Este viento, combinado con la alta humedad, podría generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre. Se recomienda precaución al desplazarse, ya que las rachas de viento pueden ser fuertes y repentinas.

A lo largo del día, se espera que las condiciones de tormenta sean más pronunciadas entre las 01:00 y las 07:00, con una probabilidad de tormenta del 70% al 75%. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la probabilidad de tormenta disminuirá, aunque las lluvias continuarán siendo una constante. En la tarde, la probabilidad de tormenta se reduce a un 10%, lo que sugiere que, aunque las lluvias persistirán, la intensidad de las tormentas disminuirá.

Para aquellos que planean salir, es aconsejable llevar paraguas y ropa adecuada para el tiempo. Las condiciones pueden cambiar rápidamente, y es importante estar preparado para la posibilidad de lluvias y viento fuerte. En resumen, el día se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes, lo que podría afectar las actividades al aire libre en Sanxenxo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-27T20:52:12.