El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Salvaterra de Miño según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 28 de enero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un predominio de cielos cubiertos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que las nubes cubran el cielo, lo que limitará la entrada de luz solar y mantendrá las temperaturas en niveles frescos.
Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán mínimas de 5 grados, que irán aumentando lentamente. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, especialmente durante la mañana y la tarde. Esto generará un ambiente húmedo y fresco, que podría resultar incómodo para quienes realicen actividades al aire libre.
En cuanto a la precipitación, se prevé que a lo largo del día se produzcan lluvias escasas, con acumulados que podrían llegar hasta 2 mm en total. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Salvaterra de Miño necesiten paraguas o impermeables si planean salir. Las lluvias serán más intensas en las primeras horas de la mañana y podrían continuar intermitentemente durante la tarde.
Además, existe una probabilidad significativa de tormentas, especialmente en las primeras horas del día, con un 65% de probabilidad entre la 1 y las 7 de la mañana, y un 70% entre las 7 y la 1 de la tarde. Esto podría generar momentos de inestabilidad en el tiempo, por lo que se recomienda precaución a quienes se encuentren en la calle durante estos períodos.
El viento soplará desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 35 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Las ráfagas de viento serán más intensas en las horas de la tarde, por lo que se aconseja a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente si planean salir.
En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Es recomendable estar preparados para las inclemencias del tiempo y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-27T20:52:12.
