El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de enero

Hoy, 28 de enero de 2026, Salceda de Caselas se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y la posibilidad de lluvias. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será predominante, con un estado del cielo que se describe como "muy nuboso" al inicio del día, evolucionando hacia un "cubierto" a medida que avanza la jornada. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 6 grados , lo que sugiere que los residentes deben abrigarse adecuadamente si planean salir.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias. Las primeras gotas podrían comenzar a caer en la madrugada, con acumulaciones que se incrementarán a lo largo de la mañana. Se espera que la precipitación sea escasa al principio, pero podría intensificarse, especialmente en las horas centrales del día, donde se anticipa que se acumulen hasta 8 mm de lluvia. Esto podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo, por lo que se recomienda precaución al conducir y caminar por las calles.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que alcanzarán hasta 26 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. A medida que el día avance, el viento podría intensificarse, especialmente durante la tarde, cuando se esperan rachas de hasta 48 km/h. Esto podría generar un ambiente ventoso y fresco, lo que podría ser incómodo para aquellos que se encuentren al aire libre.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 80% durante gran parte del día. Esto, combinado con las bajas temperaturas y la lluvia, creará un ambiente muy húmedo, lo que podría afectar la visibilidad y la comodidad al salir.

A medida que se acerque la tarde, la situación meteorológica no mostrará grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes. Los residentes de Salceda de Caselas deben estar preparados para un día de clima invernal, con la recomendación de llevar paraguas y ropa adecuada para enfrentar las condiciones frías y húmedas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-27T20:52:12.