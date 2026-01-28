El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de enero

Hoy, 28 de enero de 2026, Ribadumia se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas invernales. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanzará el 60% entre la 1 y las 7 de la mañana, y un 70% entre las 7 y la 1 de la tarde. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de chubascos y tormentas, especialmente durante las horas más activas de la mañana.

La temperatura se mantendrá en un rango fresco, oscilando entre los 6 y 14 grados a lo largo del día. Las temperaturas más bajas se registrarán por la mañana, alcanzando un máximo de 8 grados en las horas centrales, antes de descender nuevamente hacia la tarde. La sensación térmica podría ser más fría debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 98% en la mañana y bajando ligeramente a lo largo del día, pero aún por encima del 80% en la tarde.

La precipitación será un factor importante hoy, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm entre la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea escasa en las primeras horas, pero aumentará en intensidad a medida que avance el día, especialmente durante la tarde, cuando se prevé que el cielo permanezca cubierto con lluvias intermitentes. La probabilidad de precipitación es del 100% entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias significativas.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy, soplando desde el sur y sureste, con rachas que alcanzarán hasta 66 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar las inclemencias del tiempo.

A medida que el día avance, el cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de tormentas disminuirá hacia la tarde, aunque las lluvias continuarán. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, por lo que se aconseja precaución al conducir. En resumen, hoy en Ribadumia se anticipa un día invernal, con cielos cubiertos, lluvias y temperaturas frescas, lo que invita a los habitantes a mantenerse informados y preparados para las condiciones cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-27T20:52:12.