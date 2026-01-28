El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de enero

El día de hoy, 28 de enero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 7 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance la jornada, la humedad se mantendrá en niveles elevados, rondando el 90% en la tarde. Esto, combinado con las bajas temperaturas, podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que se registren entre 0.2 y 2 milímetros a lo largo del día, con un pico de 2 milímetros en la tarde. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente en las horas centrales del día. La probabilidad de tormenta también es significativa, alcanzando un 70% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h en algunos momentos. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que es aconsejable tener precaución al salir, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y las condiciones de lluvia escasa continuarán. La temperatura comenzará a descender ligeramente, situándose en torno a los 6 grados . La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas de la mañana, por lo que se recomienda a los conductores extremar las precauciones en las carreteras.

En resumen, el día en Redondela se presentará con un tiempo inestable, caracterizado por cielos cubiertos, lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Es un día ideal para quedarse en casa o realizar actividades bajo techo, evitando la exposición prolongada a las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-27T20:52:12.