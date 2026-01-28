El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de enero

Hoy, 28 de enero de 2026, Pontevedra se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y la posibilidad de lluvias. Desde primeras horas de la mañana, se espera un ambiente gris, con un 100% de probabilidad de precipitación en los periodos más activos del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como de 13:00 a 19:00. Las lluvias serán en su mayoría escasas, aunque se prevé un incremento en la intensidad durante la mañana, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 4 mm en total.

La temperatura en Pontevedra oscilará entre los 5 y 14 grados a lo largo del día. Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas, con mínimas de 5 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 14 grados en la tarde. Este ligero ascenso en la temperatura podría ofrecer un respiro temporal antes de que las condiciones climáticas se tornen más inestables.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance la jornada, la humedad se mantendrá elevada, rondando el 91% por la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 44 km/h en las horas más ventosas. Este viento, combinado con la lluvia, podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 65% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 5% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas son posibles, su intensidad podría ser moderada, con un enfoque más en la lluvia continua que en fenómenos eléctricos.

Los ciudadanos de Pontevedra deben estar preparados para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de lluvias intermitentes y un viento notable. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas podrían cambiar rápidamente.

