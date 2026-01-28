El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de enero

Hoy, 28 de enero de 2026, Pontecesures se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias escasas. La temperatura se mantendrá fresca, oscilando entre los 5 y 7 grados , lo que puede resultar incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.

A lo largo del día, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de lluvia que podrían intensificarse en ciertos momentos. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 3 mm en las horas más activas, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, cuando la probabilidad de lluvia es del 100%. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones cambiantes, ya que la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en algunos periodos, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 39 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas, por lo que se recomienda precaución al desplazarse. Las ráfagas de viento, combinadas con la lluvia, podrían hacer que las condiciones sean aún más desafiantes.

A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender ligeramente, estabilizándose en torno a los 5 grados. La sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad. Para aquellos que planean salir, es aconsejable vestirse adecuadamente para el frío y la posibilidad de lluvia.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que alcanzará un 60% en las primeras horas del día, disminuyendo a medida que se acerque la tarde. Sin embargo, es importante estar atentos a los avisos meteorológicos, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y un viento notable. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

