El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de enero

Hoy, 28 de enero de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a un ambiente gris y húmedo. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se deterioren, con lluvias escasas que comenzarán a hacerse más frecuentes.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 13 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto más cálido en las horas de la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente a un 92% hacia el final de la jornada. Esto generará un ambiente bastante frío y húmedo, por lo que se recomienda a los habitantes de Ponteareas vestirse adecuadamente para evitar el malestar por las bajas temperaturas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que se acumulen alrededor de 4 mm a lo largo del día, con picos de lluvia más intensos en la tarde. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de mayor actividad, lo que significa que es muy probable que los residentes necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente entre las 19:00 y 21:00 horas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sureste, con ráfagas que alcanzarán hasta 33 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea aún más intensa. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos, especialmente durante las horas de lluvia.

Por otro lado, la probabilidad de tormentas es moderada, con un 15% de posibilidad de que se desarrollen en la tarde. Sin embargo, no se anticipan condiciones severas, aunque es recomendable estar atentos a cualquier cambio en el tiempo.

En resumen, Ponteareas experimentará un día nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Los residentes deben prepararse para un tiempo invernal y mantenerse informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-27T20:52:12.