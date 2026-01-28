El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de enero

El día de hoy, 28 de enero de 2026, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con tormentas y lluvias ligeras que podrían comenzar a manifestarse en el periodo de la madrugada. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de la localidad se enfrenten a condiciones húmedas.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 4 y 11 grados , con un leve aumento hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica será más baja, rondando entre 1 y 10 grados, debido a la combinación de la humedad y el viento. Este viento, que soplará principalmente del sur y suroeste, alcanzará velocidades de hasta 39 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa.

La precipitación acumulada podría ser significativa, con valores que alcanzan hasta 7 mm en algunos periodos, especialmente en la tarde, cuando se prevén lluvias más intensas. Las lluvias continuarán intermitentemente, con momentos de mayor intensidad, especialmente en la tarde y la noche. La probabilidad de tormentas también es notable, con un 65% de posibilidad en las horas centrales del día, lo que podría generar condiciones de inestabilidad.

A lo largo del día, los cielos permanecerán cubiertos, con escasas oportunidades de ver el sol. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, así que se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales.

En cuanto a la nieve, no se esperan acumulaciones significativas, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral necesario para la formación de nieve en la zona. Sin embargo, la posibilidad de nieve es nula en este momento, lo que significa que los habitantes no tendrán que preocuparse por condiciones invernales severas.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día frío y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se aconseja a la población que se prepare para un tiempo inestable y que tome las precauciones necesarias para mantenerse abrigados y secos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-27T20:52:12.