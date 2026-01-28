El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de enero

El día de hoy, 28 de enero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 7 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La precipitación acumulada se espera que sea significativa, con valores que podrían alcanzar hasta 4 mm en el periodo de la mañana. A medida que avance el día, las lluvias continuarán, aunque en menor intensidad, con acumulaciones de entre 0.1 y 1 mm en las horas posteriores. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en varios momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 26 km/h. Las rachas máximas podrían llegar hasta los 44 km/h en la tarde, lo que podría generar un ambiente ventoso y algo incómodo para actividades al aire libre. Es recomendable que los residentes de Poio tomen precauciones si planean salir, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 65% de posibilidad en los periodos de la mañana y la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían presentarse tormentas aisladas que intensifiquen temporalmente las precipitaciones. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y considerar la posibilidad de cambios repentinos en el tiempo.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, manteniéndose alrededor de los 6 grados . La combinación de la alta humedad y el viento podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar el malestar.

En resumen, el día en Poio se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. La alta probabilidad de tormentas y el viento moderado a fuerte son factores a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas será clave para disfrutar de la jornada de manera segura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-27T20:52:12.