El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de enero

El día de hoy, 28 de enero de 2026, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en varios periodos del día. Las condiciones meteorológicas indican que se esperan lluvias escasas, especialmente en las primeras horas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.9 mm en el periodo de la mañana.

A medida que avance el día, las lluvias se intensificarán, alcanzando hasta 2 mm en las horas de la tarde. La temperatura se mantendrá fresca, oscilando entre los 4 y 5 grados durante la mayor parte del día, lo que puede resultar en una sensación térmica más baja debido a la humedad y el viento. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 70%.

El viento soplará desde el este y el sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que se recomienda a los habitantes de Pazos de Borbén que se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 65% de posibilidad en las primeras horas de la mañana, lo que podría traer consigo tormentas aisladas. Sin embargo, a medida que el día avanza, esta probabilidad disminuirá, aunque las condiciones seguirán siendo propensas a la lluvia.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas de la mañana, por lo que se aconseja precaución a quienes deban desplazarse. Las condiciones de la carretera pueden ser resbaladizas debido a la acumulación de agua, por lo que se recomienda conducir con cuidado.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un tiempo húmedo y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, y se sugiere que los residentes se preparen para las inclemencias del tiempo, manteniendo un ojo en las actualizaciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-27T20:52:12.