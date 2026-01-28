El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de enero

El día de hoy, 28 de enero de 2026, Oia se prepara para un tiempo mayormente cubierto y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con una transición hacia un estado cubierto a medida que avanza el día. Las condiciones meteorológicas indican una alta probabilidad de precipitaciones, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 12 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A medida que el día avanza, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10-11 grados, lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo. La sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y disminuyendo ligeramente a lo largo de la jornada, pero manteniéndose por encima del 70%. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas frescas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 21 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 51 km/h en algunos momentos, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Los vientos más fuertes se esperan en la tarde, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad en los periodos de la mañana y la tarde. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que podría complicar aún más las condiciones climáticas. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean salir.

En resumen, Oia experimentará un día mayormente cubierto con lluvias y tormentas, temperaturas frescas y vientos moderados. Es recomendable que los residentes se preparen para un día húmedo y potencialmente tormentoso, asegurándose de llevar paraguas y ropa adecuada para las condiciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-27T20:52:12.