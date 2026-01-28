El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de enero

El día de hoy, 28 de enero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados, proporcionando un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Las lluvias comenzarán de manera leve en la mañana, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde. En total, se prevé que la precipitación acumulada durante el día alcance hasta 6 mm, lo que podría generar condiciones de humedad significativa en el ambiente.

Además, existe un riesgo considerable de tormentas, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, con probabilidades que rondan el 75% en los periodos más críticos. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañar a las lluvias, especialmente en las horas de mayor actividad.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, pero aún así se mantendrá por encima del 80%. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede generar una sensación térmica más fría de lo que realmente indica el termómetro.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur a velocidades que oscilarán entre 14 y 24 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 39 km/h en las horas de la tarde. Esto podría contribuir a una sensación de frío adicional, por lo que se recomienda a los habitantes de O Rosal vestirse adecuadamente para enfrentar estas condiciones.

En resumen, el día se presenta como uno de los más fríos y húmedos de la semana, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se aconseja a la población que tome precauciones al salir y que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-27T20:52:12.