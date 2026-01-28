El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de enero

El día de hoy, 28 de enero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 5 grados, con un ligero aumento en la sensación térmica. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas en su mayoría. En particular, se espera que entre las 2 y las 4 de la tarde, la precipitación alcance hasta 1 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y algo incómodo para los que se desplacen por la ciudad.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 20 km/h, aumentando en intensidad a medida que se acerque la tarde. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en zonas abiertas. A partir de la tarde, el viento cambiará a dirección sur, manteniendo velocidades similares, lo que podría contribuir a un ligero aumento en la sensación de frío.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 10 grados, pero la combinación de la humedad y el viento podría hacer que se sienta más fresco. La probabilidad de tormentas es del 20% en las horas de la tarde, aunque se espera que las lluvias sean más frecuentes y con mayor intensidad en la noche, donde se podrían registrar hasta 8 mm de precipitación.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones al desplazarse, ya que las condiciones podrían ser resbaladizas.

En resumen, O Porriño experimentará un día mayormente cubierto con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-27T20:52:12.