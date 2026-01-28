El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de enero

El día de hoy, 28 de enero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los intervalos de la mañana y la tarde. Las lluvias comenzarán a ser más intensas a medida que avance el día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 13 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 7 grados, aumentando ligeramente a 8 grados hacia el mediodía. Por la tarde, se alcanzarán los 12 grados, lo que proporcionará un leve respiro en medio de las condiciones inclemencias. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará con fuerza desde el sureste, alcanzando rachas de hasta 54 km/h en su punto máximo.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 98% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 80%. Esto, combinado con las bajas temperaturas, generará una sensación de frío que podría resultar incómoda para quienes se encuentren al aire libre. Se recomienda abrigarse adecuadamente y estar atentos a las condiciones meteorológicas.

El viento, además de ser un factor importante, también traerá consigo un aumento en la probabilidad de tormentas. Se espera que la probabilidad de tormenta sea del 70% en las primeras horas y del 10% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque las tormentas serán más intensas en la mañana, la actividad eléctrica disminuirá a medida que avance el día.

A medida que se acerque la tarde, las lluvias continuarán, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas, especialmente en las horas de mayor actividad. Se prevé que las precipitaciones acumuladas alcancen hasta 2 mm en total, lo que podría generar charcos y condiciones resbaladizas en las calles.

En resumen, O Grove experimentará un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un viento fuerte. Es aconsejable que los residentes y visitantes tomen precauciones y se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-27T20:52:12.