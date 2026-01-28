El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de enero

Hoy, 28 de enero de 2026, Nigrán se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y la posibilidad de lluvias. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto con tormentas y lluvias escasas, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo un cielo cubierto con lluvias intermitentes, especialmente en las horas de la tarde.

La temperatura durante el día oscilará entre los 5 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales. Las temperaturas más frescas se sentirán por la mañana, con mínimas de 5 grados, mientras que por la tarde se espera que el termómetro suba hasta los 13 grados. Esta variación térmica, combinada con la alta humedad relativa que se mantendrá en torno al 90%, creará una sensación de frío, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la precipitación, se prevé que la lluvia sea un factor constante a lo largo del día, con acumulados que podrían alcanzar hasta 2 milímetros en las horas más lluviosas. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los residentes de Nigrán se enfrenten a chubascos a lo largo del día. Las lluvias serán más intensas en la mañana y en la tarde, con un pico de 4 milímetros de lluvia esperado en la tarde.

El viento también jugará un papel importante en las condiciones del día. Se anticipa que sople desde el sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta 38 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica aún más fría, por lo que es recomendable tener precaución al salir, sobre todo en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas es notable, con un 70% de posibilidad en las primeras horas del día y un 75% en la tarde. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían producirse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos, lluvias constantes y temperaturas frescas. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día húmedo y ventoso, manteniendo un ojo en las condiciones meteorológicas a medida que avanza la jornada.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-27T20:52:12.