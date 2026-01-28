El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de enero

Hoy, 28 de enero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 6 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles elevados, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la lluvia comience a hacerse presente, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas. En las horas de la tarde, la precipitación podría intensificarse, alcanzando hasta 8 mm en total, lo que indica un día muy húmedo y potencialmente incómodo para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es del 100% en varios periodos, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Mos necesiten paraguas y ropa impermeable.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 19 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar hasta 37 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación térmica aún más fría, especialmente en combinación con la alta humedad y las lluvias.

En cuanto a las tormentas, hay una probabilidad del 70% de que se produzcan en las primeras horas de la mañana y nuevamente en la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y vientos más intensos. Los intervalos nubosos continuarán a lo largo del día, con momentos de mayor nubosidad que podrían limitar la visibilidad y hacer que las condiciones sean aún más adversas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, manteniéndose entre 9 y 10 grados . La lluvia persistirá, aunque podría disminuir en intensidad hacia el final del día. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en las horas más frías de la noche.

En resumen, hoy en Mos se anticipa un día muy húmedo y cubierto, con lluvias constantes y un viento notable. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones y se preparen para condiciones climáticas adversas, especialmente si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-27T20:52:12.