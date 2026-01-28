El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de enero

El día de hoy, 28 de enero de 2026, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias ligeras que comenzarán a manifestarse, especialmente en los periodos de la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos clave, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 12 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 5 grados, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 12 y 28 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 55 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, afectar la visibilidad. Es recomendable que los transeúntes y conductores tomen precauciones ante posibles ráfagas de viento.

A lo largo del día, se prevé que las lluvias sean intermitentes, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm en total. Las horas más intensas de lluvia se anticipan entre las 07:00 y las 13:00, donde la probabilidad de tormenta también es notable, alcanzando hasta un 70% en esos periodos. A medida que se acerque la tarde, las lluvias podrían disminuir, pero el cielo permanecerá mayormente cubierto.

No se esperan nevadas en Moraña, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral necesario para la formación de nieve. Sin embargo, la combinación de humedad y viento puede generar un ambiente invernal, por lo que se aconseja a la población vestirse adecuadamente para enfrentar el frío y la posibilidad de lluvia.

En resumen, el día en Moraña se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias escasas y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-27T20:52:12.