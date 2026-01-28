El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de enero

Hoy, 28 de enero de 2026, Mondariz se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo predominantemente gris. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 5 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que generará una sensación de frío notable.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura oscile entre los 5 y 12 grados, alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y la presencia de viento. Este viento, que soplará principalmente del sureste y del sur, alcanzará velocidades de hasta 21 km/h, con ráfagas que podrían superar los 40 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidades de lluvia en varios periodos del día. Se anticipa que la lluvia será escasa en las primeras horas, pero se intensificará a medida que avance la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a los 2 mm. Las precipitaciones se concentrarán entre las 13:00 y las 19:00, momento en el que la probabilidad de tormenta también será significativa, alcanzando hasta un 70% en algunos intervalos.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde. A pesar de la posibilidad de tormentas, no se prevé la caída de nieve en la zona, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral necesario para su formación.

Los habitantes de Mondariz deben estar preparados para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de llevar paraguas y ropa adecuada para el tiempo. La combinación de viento, lluvia y temperaturas frescas puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, por lo que se recomienda abrigarse bien si se planea salir.

En resumen, el día de hoy en Mondariz estará marcado por un cielo cubierto, lluvias intermitentes y un ambiente fresco, características típicas de esta época del año. La atención debe centrarse en las condiciones meteorológicas cambiantes, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de tormentas y lluvias aumentará considerablemente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-27T20:52:12.