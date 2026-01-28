El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moaña según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 28 de enero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas en varios momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en las horas más intensas.
Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde. A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 14 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 80% en la mayoría de las horas. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas de la tarde.
El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 22 y 43 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Las rachas de viento podrían ser fuertes, especialmente en áreas expuestas, lo que podría generar condiciones de incomodidad y afectar actividades al aire libre.
La probabilidad de tormentas se mantendrá en un 70% durante la mañana y la tarde, lo que sugiere que podrían producirse descargas eléctricas en algunos momentos. Sin embargo, la probabilidad de tormentas disminuirá considerablemente en la noche, cuando se espera que el tiempo se estabilice un poco, aunque el cielo seguirá cubierto.
Es recomendable que los residentes de Moaña tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor actividad de lluvia y viento. Llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia será esencial para mantenerse cómodo durante el día. Además, se aconseja estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-27T20:52:12.
