El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de enero

El día de hoy, 28 de enero de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias ligeras que podrían comenzar a manifestarse. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 13 grados . En las primeras horas del día, se espera que la temperatura mínima sea de 5 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 13 grados por la tarde. Esta variación térmica, aunque moderada, puede hacer que la sensación térmica sea más fría debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas de la mañana y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte del día. Esto, combinado con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío más intensa. Es importante abrigarse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que podrían alcanzar hasta los 61 km/h, especialmente en las horas de la tarde. El viento soplará mayormente del sur y suroeste, lo que podría contribuir a una sensación de frío adicional. Se recomienda precaución al desplazarse, ya que las ráfagas de viento pueden ser fuertes y repentinas.

A medida que avance el día, las condiciones de lluvia se mantendrán, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas, especialmente en la tarde, donde se prevé una precipitación de hasta 2 mm. Las tormentas, aunque presentes, no se anticipan con la misma intensidad que en la mañana, pero la posibilidad de chubascos es constante.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy será mayormente nublado, con lluvias escasas y temperaturas frescas. La alta humedad y el viento fuerte son factores a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-27T20:52:12.