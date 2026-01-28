El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de enero

El día de hoy, 28 de enero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que comenzarán a manifestarse. La temperatura se mantendrá fresca, oscilando entre los 5 y 8 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y disminuyendo ligeramente a medida que avance la jornada, pero manteniéndose por encima del 80% en la mayoría de los periodos. Esto sugiere que el ambiente se sentirá bastante húmedo, lo que podría contribuir a la sensación de frío.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que se acumulen entre 0.3 y 2 mm a lo largo del día, con un pico de lluvia más intensa en las horas de la tarde. Las probabilidades de precipitación son del 100% en los intervalos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los residentes de Meaño experimenten lluvias significativas. Las tormentas también son una posibilidad, especialmente en las primeras horas del día y durante la tarde, con probabilidades que alcanzan hasta el 75%.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 38 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 63 km/h en las horas de la tarde. Esto puede generar condiciones de mal tiempo, especialmente durante las tormentas, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán una mejora significativa. El cielo permanecerá cubierto y las lluvias continuarán, aunque con una intensidad que podría disminuir ligeramente. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 11 grados , lo que, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fría.

Los habitantes de Meaño deben estar preparados para un día de clima inestable, con la posibilidad de tormentas y lluvias que podrían afectar actividades al aire libre. Se aconseja mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones adecuadas para garantizar la seguridad personal y de los bienes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-27T20:52:12.