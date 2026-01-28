El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de enero

El día de hoy, 28 de enero de 2026, Marín se prepara para un tiempo mayormente nublado con probabilidades significativas de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto, con intervalos nubosos que traerán lluvias escasas. La precipitación comenzará a intensificarse a medida que avance el día, alcanzando un total de 2 mm en las primeras horas y continuando con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 14 grados . Las mínimas se registrarán en las primeras horas, con un leve aumento hacia la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas del día. Esto generará un ambiente húmedo y fresco, lo que podría hacer que la percepción del frío sea más intensa.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 14 y 36 km/h. A medida que el día avance, se prevén ráfagas más fuertes, especialmente en las horas de la tarde, donde se podrían registrar rachas de hasta 63 km/h. Este viento, combinado con la lluvia, podría generar condiciones de incomodidad, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir.

La probabilidad de tormenta es notable, con un 65% de posibilidad en las primeras horas y un 70% entre las 13:00 y las 19:00. Sin embargo, a partir de las 19:00, la probabilidad de tormenta disminuirá a cero, lo que sugiere que las condiciones climáticas mejorarán hacia la noche. A pesar de la lluvia y el viento, se espera que las nubes altas comiencen a despejarse, permitiendo que el cielo se aclare gradualmente.

Los amantes de la naturaleza y los paseos al aire libre deben estar atentos a las condiciones cambiantes. Aunque la mañana y la tarde presentarán un panorama gris y lluvioso, la noche podría ofrecer un respiro, con cielos más despejados. Es un día ideal para actividades en interiores, pero aquellos que necesiten salir deben estar preparados para la lluvia y el viento. En resumen, Marín vivirá un día de invierno típico, con un tiempo fresco y húmedo, ideal para disfrutar de una buena taza de café mientras se observa la lluvia desde casa.

