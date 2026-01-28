El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de enero

El día de hoy, 28 de enero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, aunque a medida que avance el día, se espera un incremento en la nubosidad, con un cielo cubierto que podría traer consigo lluvias escasas.

Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 8 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto más alto en las horas de la tarde. La sensación térmica será notablemente más baja, con valores que podrían descender hasta -3 grados en las primeras horas del día, lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la lluvia comience a ser más intensa a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que los residentes de Lalín se enfrenten a un día húmedo. Además, existe un 65% de probabilidad de tormentas durante la mañana y un 70% en la tarde, lo que podría generar condiciones climáticas adversas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 29 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 47 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en áreas abiertas.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que mantengan una distancia prudente y estén atentos a las condiciones del tiempo.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y temperaturas frías. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de una bebida caliente y mantenerse al tanto de las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones podrían cambiar rápidamente.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-27T20:52:12.