El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lalín según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 28 de enero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, aunque a medida que avance el día, se espera un incremento en la nubosidad, con un cielo cubierto que podría traer consigo lluvias escasas.
Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 8 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto más alto en las horas de la tarde. La sensación térmica será notablemente más baja, con valores que podrían descender hasta -3 grados en las primeras horas del día, lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.
En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la lluvia comience a ser más intensa a partir de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que los residentes de Lalín se enfrenten a un día húmedo. Además, existe un 65% de probabilidad de tormentas durante la mañana y un 70% en la tarde, lo que podría generar condiciones climáticas adversas.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 29 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 47 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en áreas abiertas.
A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que mantengan una distancia prudente y estén atentos a las condiciones del tiempo.
En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y temperaturas frías. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de una bebida caliente y mantenerse al tanto de las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones podrían cambiar rápidamente.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-27T20:52:12.
- Piden prisión para la dueña de una empresa que utilizó migrantes ilegales en Conxemar
- Un Alvia con destino A Coruña sufre un «arrollamiento de piedras» en la Ribeira Sacra
- La «grave contaminación» del agua por hidrocarburos obliga a cerrar el depósito del Concello de Cangas en Ourelo
- El «método gallego» se vuelve viral entre los conductores: qué es y por qué la DGT no puede solucionarlo
- La borrasca Joseph deja cifras récord de lluvia en Vigo (y lo peor aún está por llegar)
- Fer López desembarca en Santiago para comprometerse con el Celta
- Este edificio histórico de Vigo está en venta: se ubica en la calle más deseada, pero tiene un pasado truculento
- Colapso en los parkings del centro de Vigo: más de 500 personas esperan para alquilar una plaza