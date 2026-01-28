El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de enero

El día de hoy, 28 de enero de 2026, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables. Durante la mañana, la probabilidad de lluvia será del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la isla se enfrenten a lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en las primeras horas y aumentando a 0.8 mm hacia las 04:00. La lluvia se intensificará a lo largo de la mañana, alcanzando hasta 3 mm en las horas centrales del día.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el sur y sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta 63 km/h en las horas más activas, especialmente entre las 09:00 y las 10:00. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones de incomodidad, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones al salir.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 7 a 8 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. La probabilidad de tormentas también se mantendrá alta, con un 65% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 70% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que es probable que se produzcan tormentas eléctricas, especialmente en las horas de la mañana.

Hacia la tarde, aunque la probabilidad de lluvia seguirá presente, se espera que la intensidad disminuya ligeramente, con acumulaciones de hasta 2 mm entre las 22:00 y las 23:00. Sin embargo, el cielo permanecerá cubierto y la posibilidad de tormentas no se descarta. La jornada finalizará con temperaturas que rondarán los 11 grados , manteniendo la sensación de frescura y humedad en la isla.

En resumen, hoy en A Illa de Arousa se anticipa un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, lo que requerirá que los habitantes se preparen adecuadamente para las condiciones adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-27T20:52:12.