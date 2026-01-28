El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de enero

El día de hoy, 28 de enero de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Esto indica que es muy probable que los habitantes de la localidad experimenten lluvias, especialmente en la mañana, donde se prevé que la precipitación acumulada alcance hasta 0.9 mm.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con tormentas y lluvias escasas en los periodos de 02:00 a 06:00 y de 06:00 a 08:00. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 8 grados durante la mañana. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El viento soplará desde el sur y sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta 34 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica aún más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente si planean salir. A medida que el día avance, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 11 grados por la tarde.

En la tarde, la probabilidad de tormenta disminuirá, pero aún se mantendrá en un 20% entre las 19:00 y 01:00. Las lluvias continuarán siendo posibles, aunque en menor intensidad, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en total durante el día. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente incómodo para algunos. Se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre debido a las condiciones climáticas adversas.

En resumen, A Guarda experimentará un día de cielos nublados, lluvias y temperaturas frescas, con un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es un día ideal para quedarse en casa y disfrutar de actividades interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-27T20:52:12.