El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de enero

El día de hoy, 28 de enero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 6 grados en las horas centrales, con una ligera subida a 7 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento. Este viento, que soplará principalmente del sureste, alcanzará velocidades de hasta 19 km/h, con ráfagas que podrían superar los 30 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidades de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Se prevé que la precipitación acumulada durante el día sea de aproximadamente 0.9 mm, con picos de hasta 4 mm en las horas de mayor actividad. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, sí será constante, lo que podría generar charcos y condiciones resbaladizas en las calles.

En cuanto a la tormenta, la probabilidad es del 70% en las primeras horas de la mañana, disminuyendo a un 35% hacia la tarde. Esto indica que, aunque es probable que se produzcan tormentas aisladas, no se espera que sean severas. Sin embargo, es recomendable que los residentes estén preparados para posibles cambios repentinos en el tiempo.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se aconseja precaución al conducir. A medida que avance la tarde, la visibilidad mejorará ligeramente, aunque las condiciones seguirán siendo mayormente nubladas.

En resumen, Gondomar experimentará un día frío y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente y estén atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente si planean salir durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-27T20:52:12.