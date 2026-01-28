El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de enero

El día de hoy, 28 de enero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan similares durante el día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias intermitentes.

Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 8 grados , con un valor promedio de 6 grados. Sin embargo, la sensación térmica será más baja, llegando a -3 grados en algunos momentos, lo que sugiere que los habitantes deben abrigarse adecuadamente si planean salir. La combinación de la temperatura y la humedad puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la cantidad acumulada sea de aproximadamente 4 mm, con picos de hasta 3 mm en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 07:00 y las 13:00. Las lluvias serán ligeras, pero constantes, lo que podría generar charcos y una ligera acumulación de agua en las calles.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán ráfagas de viento que alcanzarán hasta 54 km/h, provenientes del suroeste. Esto puede generar una sensación de frío adicional y, en combinación con la lluvia, podría dificultar las actividades al aire libre. Los vientos serán más intensos durante la tarde, por lo que se recomienda precaución, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas es notable, con un 65% de posibilidad de que se produzcan entre las 01:00 y las 07:00, y un 70% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de tormentas disminuye significativamente, aunque las lluvias continuarán.

En resumen, el día en Forcarei se presenta como un día de clima invernal, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y temperaturas frías. Es recomendable que los residentes tomen precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas y se mantengan informados sobre cualquier cambio en la previsión.

