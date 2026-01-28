El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de enero

El día de hoy, 28 de enero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las precipitaciones comiencen a intensificarse, especialmente en los periodos de la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 07:00 y las 13:00, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias durante estas horas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 11 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 4 grados, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. La sensación térmica será similar, con valores que rondarán entre 0 y 11 grados, lo que sugiere que, aunque las temperaturas no sean extremadamente bajas, la humedad y el viento pueden hacer que se sienta más frío.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 54 km/h en los momentos más intensos, especialmente durante la tarde. Esto podría generar una sensación de incomodidad, sobre todo para quienes se desplacen al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas expuestas al viento.

La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 70% entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que podrían producirse tormentas eléctricas, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad.

A medida que avance el día, las lluvias continuarán, aunque se espera que la intensidad disminuya ligeramente en la tarde. Sin embargo, se prevén intervalos de lluvia más persistente entre las 21:00 y las 23:00, con acumulaciones que podrían llegar a los 2 mm en esos periodos. La noche se presentará con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán a alrededor de 8 grados, manteniendo la sensación de frío.

En resumen, A Estrada enfrentará un día de clima inestable, con lluvias y tormentas, temperaturas frescas y vientos fuertes. Se aconseja a la población que tome las precauciones necesarias y se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-27T20:52:12.