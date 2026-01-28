El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de enero

El día de hoy, 28 de enero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la probabilidad de precipitación sea alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.6 mm en las primeras horas y aumentando a 3 mm en el periodo de la tarde.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 12 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se sitúe alrededor de los 5 grados, mientras que por la tarde podría alcanzar hasta los 12 grados. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y bajando ligeramente a medida que avanza la jornada.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 12 y 18 km/h, y se prevén rachas que podrían alcanzar hasta los 55 km/h en algunos momentos, especialmente durante la tarde. Esto podría generar una sensación de frío mayor, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% en las horas de la mañana y un 70% en la tarde, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas, aunque no se espera que sean intensas. La situación meteorológica podría cambiar rápidamente, por lo que es aconsejable estar atento a las actualizaciones.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, y las lluvias continuarán siendo una constante. En la noche, la temperatura descenderá nuevamente, situándose en torno a los 9 grados, con una humedad que podría llegar al 96%. Las condiciones de visibilidad podrían verse afectadas por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas más oscuras.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones al desplazarse y que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-27T20:52:12.