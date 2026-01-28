El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cuntis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 28 de enero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la probabilidad de precipitación sea alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.6 mm en las primeras horas y aumentando a 3 mm en el periodo de la tarde.
Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 12 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se sitúe alrededor de los 5 grados, mientras que por la tarde podría alcanzar hasta los 12 grados. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y bajando ligeramente a medida que avanza la jornada.
El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 12 y 18 km/h, y se prevén rachas que podrían alcanzar hasta los 55 km/h en algunos momentos, especialmente durante la tarde. Esto podría generar una sensación de frío mayor, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.
La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% en las horas de la mañana y un 70% en la tarde, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas, aunque no se espera que sean intensas. La situación meteorológica podría cambiar rápidamente, por lo que es aconsejable estar atento a las actualizaciones.
A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, y las lluvias continuarán siendo una constante. En la noche, la temperatura descenderá nuevamente, situándose en torno a los 9 grados, con una humedad que podría llegar al 96%. Las condiciones de visibilidad podrían verse afectadas por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas más oscuras.
En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones al desplazarse y que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-27T20:52:12.
- Piden prisión para la dueña de una empresa que utilizó migrantes ilegales en Conxemar
- Un Alvia con destino A Coruña sufre un «arrollamiento de piedras» en la Ribeira Sacra
- La «grave contaminación» del agua por hidrocarburos obliga a cerrar el depósito del Concello de Cangas en Ourelo
- El «método gallego» se vuelve viral entre los conductores: qué es y por qué la DGT no puede solucionarlo
- La borrasca Joseph deja cifras récord de lluvia en Vigo (y lo peor aún está por llegar)
- Fer López desembarca en Santiago para comprometerse con el Celta
- Este edificio histórico de Vigo está en venta: se ubica en la calle más deseada, pero tiene un pasado truculento
- Colapso en los parkings del centro de Vigo: más de 500 personas esperan para alquilar una plaza