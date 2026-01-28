El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de enero

El día de hoy, 28 de enero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes que traerán consigo lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 6 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, así como entre las 07:00 y las 13:00. Durante estos periodos, se anticipa que las precipitaciones sean más intensas, con acumulados que podrían llegar a 3 mm en la mañana y hasta 4 mm en la tarde. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente en la tarde, cuando se prevé que la lluvia alcance su pico.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 61 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, a pesar de las temperaturas relativamente suaves. La dirección del viento variará a lo largo del día, pero se mantendrá predominantemente del sur, lo que podría contribuir a un aumento en la humedad relativa, que se espera que alcance el 100% en las horas más húmedas.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 95% por la mañana y alcanzando niveles cercanos al 100% en la tarde. Esto, combinado con las bajas temperaturas y las lluvias, podría generar un ambiente bastante frío y húmedo, lo que es típico para esta época del año en la región.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, estabilizándose en torno a los 11 grados. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche. Los habitantes de Catoira deben estar preparados para un día de clima invernal, con la posibilidad de llevar paraguas y abrigos para enfrentar las condiciones adversas.

