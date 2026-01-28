El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de enero

Hoy, 28 de enero de 2026, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo predominantemente gris. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 2 grados , lo que puede generar una sensación térmica más fría, especialmente con vientos que alcanzarán velocidades de hasta 24 km/h provenientes del suroeste.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, con un aumento en la probabilidad de precipitaciones. Desde la mañana hasta la tarde, la probabilidad de lluvia será del 100%, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque inicialmente serán escasas. Sin embargo, a partir de la tarde, se anticipa un incremento en la intensidad de las precipitaciones, con valores que podrían alcanzar hasta 5 mm en total. Las lluvias estarán acompañadas de tormentas, especialmente en las horas centrales del día, con una probabilidad de tormenta que oscila entre el 65% y el 70%.

La nieve no será un factor a considerar hoy, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral necesario para su formación. Sin embargo, la sensación térmica podría descender a niveles negativos en algunos momentos, especialmente por la combinación de la temperatura y el viento, que podría hacer que se sienta como si estuviera entre -3 y 2 grados .

A lo largo del día, el viento seguirá siendo un elemento notable, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 47 km/h. Esto, sumado a la lluvia y las tormentas, podría generar condiciones de incomodidad y riesgo en las actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes de A Cañiza que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor actividad de las tormentas.

En resumen, el día se presenta como uno de los más fríos y húmedos de la semana, con un cielo cubierto y lluvias persistentes. Es un buen momento para quedarse en casa y disfrutar de actividades interiores, mientras se espera que las condiciones mejoren en los próximos días.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-27T20:52:12.