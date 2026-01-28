El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cangas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 28 de enero de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que incluyen tormentas y lluvias escasas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la probabilidad de precipitación sea alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día. Las lluvias comenzarán a ser más notorias en la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en total.
La temperatura durante la jornada oscilará entre los 5 y 14 grados , comenzando con un fresco 5°C en la madrugada y alcanzando un máximo de 14°C en las horas más cálidas de la tarde. A medida que avanza el día, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 99% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 84% hacia la noche.
El viento soplará desde el sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta 65 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes se encuentren al aire libre. Se recomienda precaución al desplazarse, ya que las ráfagas de viento pueden ser fuertes y repentinas.
A lo largo del día, se espera que las tormentas sean más frecuentes en la tarde, con una probabilidad de tormenta del 70% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también descargas eléctricas, por lo que es aconsejable mantenerse informado sobre las alertas meteorológicas y evitar actividades al aire libre durante estos periodos críticos.
La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día. Por lo tanto, es recomendable que los conductores extremen las precauciones en las carreteras.
En resumen, el día en Cangas se presenta como un día de invierno típico, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento notablemente fuerte. La población debe estar preparada para las inclemencias del tiempo y tomar las medidas necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-27T20:52:12.
