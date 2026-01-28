El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, miércoles 28 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cambados según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 28 de enero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será intensa, con un cielo completamente cubierto que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.
A medida que avance la mañana, se prevén lluvias escasas, comenzando con una precipitación ligera de 0.3 mm a las 3:00 AM, aumentando a 0.8 mm a las 4:00 AM y alcanzando 1 mm a las 5:00 AM. Este patrón de lluvias ligeras continuará hasta la tarde, donde se espera un incremento en la intensidad de las precipitaciones, con 3 mm pronosticados a las 7:00 AM y 2 mm a las 8:00 AM. La probabilidad de precipitación es del 100% en los intervalos de la mañana, lo que indica que es muy probable que los residentes de Cambados necesiten paraguas y ropa impermeable.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy, con ráfagas que alcanzarán hasta 63 km/h a las 9:00 AM, provenientes del sur. A lo largo del día, la velocidad del viento se mantendrá elevada, con ráfagas de hasta 75 km/h a las 11:00 AM. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre. Las direcciones del viento variarán, predominando del sur y sureste, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fría.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que puede hacer que la sensación de frío sea más intensa. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar un ambiente algo bochornoso a pesar de las bajas temperaturas.
En resumen, hoy en Cambados se anticipa un día mayormente nublado con lluvias intermitentes y vientos fuertes. Los ciudadanos deben prepararse para un tiempo invernal, con temperaturas frescas y condiciones de lluvia que podrían afectar las actividades al aire libre. La puesta de sol se espera para las 18:43, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, también es característico de la temporada invernal en la región.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-27T20:52:12.
